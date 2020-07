Serie A 31° giornata,SPAL-Udinese: I Friuliani abbattono la squadra di Di Biagio!

Serie A 31° giornata,SPAL-Udinese:

Buon avvio per l’Udinese che ci prova nei primi minuti con un colpo di testa di Lasagna,ma la palla va alta sopra la traversa.Il gol però non tarda ad arrivare.De Paul calcia dalla distanza ,tiro rasoterra e centrale che beffa il portiere .La SPAL prova a rispondere con una conclusione di Murgia , ma è troppo alta.Gli ospiti trovano il raddoppio con Okaka .L’attaccante sfrutta un rimbalzo è piazza la palla alla destra.Nel finale Sala prova a riaprire il match , ma Musso con un grande intervento sventa il pericolo.Nella ripresa la SPAL continua a creare ,stavolta con un tiro di Petagna che si spegne alto sopra la traversa.Ancora padroni di casa pericolosi ,stavolta con Murgia che però non trova lo specchio dalla distanza calciando molto largo.La SPAL ci prova ma spreca.Stavolta Strefezza dal limite dell’area calcia,ma la palla che sembrava destinata in rete esce di un nulla.L’Udinese risponde e cala il tris con Lasagna che facile supera il portiere.

SPAL (4-3-3): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Felipe; Missiroli (46′ Dabo), Valdifiori, Castro (71′ Reca); D’Alessandro (71′ Floccari), Petagna (83′ Cerri), Murgia (62′ Strefezza). All. Di Biagio

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio (76′ Samir), Nuytinck, Becao; Stryger-Larsen, De Paul, Wallace, Fofana, Zeegelaar (76′ Ter Avest); Lasagna (83′ Nestorovski), Okaka (83′ Teodorczyk). All. Gotti