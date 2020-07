Il Napoli è sempre in attesa della risposta di Victor Osimhen, sono giorni frenetici ma ancora non c’è la famosa fumata bianca. Secondo Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss, l’entourage del giocatore nigeriano starebbe pressando verso la maglia azzurra. Sarebbe per la punta del Lille un’occasione importante per la crescita professionale. Si attende ancora, ma i partenopei hanno degli alleati in più.

La Redazione