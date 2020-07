Ogni 3 giorni. Così era stato detto e così è. E tutti si stanno ritagliando spazio. Ma, ogni tanto, c’è bisogno di rifiatare. Ed oggi le porte di Castelvolturno rimarranno chiuse. Infatti, come si legge sul sito ufficiale della sociatà partenopea, dopo la vittoria contro il Genoa al Marassi, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti al Training Center per preparare il match in programma per la 32esima giornata di Serie A contro il Milan a San Siro.