Mertens, parole da leader: gol e dedica all’amico Callejon

«Josè ha scelto di rimanere qui con noi, praticamente gratis e questo vuol dire che ci tiene molto alla maglia». Ecco perché dopo il gol e il gesto per Callejon, Dries ha indicato la panchina del Napoli dove era comodamente seduto il compagno spagnolo. «Nelle ultime settimane mi ha detto che non voleva lasciarci da soli. Sarebbe potuto andare al mare, e invece no: è rimasto qui per noi. Penso che il suo sia un esempio straordinario e meritava la dedica per il gol». Parole da leader, che in un certo senso sembra parlare a nome di tutto lo spogliatoio del Napoli. «Siamo stati contenti che abbia fatto questa scelta ed è importante sottolinearlo, perché quando le scelte sono negative vengono sempre enfatizzate, mentre ora è opportuno evidenziare un gesto così bello».

Fonte: Il Mattino.