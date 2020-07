Mertens e Callejon, un’amicizia che dura da sette anni

Altro che crisi del settimo anno. E d’altra parte quello tra Mertens e Callejon non è certo un matrimonio, ma una bella, bellissima, amicizia. I due sono arrivati insieme nel 2013 con Rafa Benitez in panchina, l’estate della rifondazione dopo la cessione di Cavani. Da quel momento hanno sempre fatto parte del tridente azzurro, da Rafa a Gattuso, passando per Sarri e Ancelotti. Ecco perché ora che sembra davvero che le strade dei due giocatori si possano dividere (Mertens ha rinnovato, mentre Callejon no), il belga ha voluto dedicare all’amico il gol del vantaggio contro il Genoa. «Abbiamo giocato insieme 7 anni e sapere che può andare via mi fa un po’ male», ha spiegato Mertens dopo aver esultato con il gesto tipico di Callejon: mano sotto il mento, come a dire «Sempre a testa alta». Ma non solo.

Fonte: Il Mattino.