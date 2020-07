Mattino centrocampo: Lobotka bravo anche in fase di non possesso!

Il Mattino da i voti al centrocampo del Napoli dopo la vittoria a Marassi contro il Genoa.Tutti superano la sufficienza:

6.5 FABIAN RUIZ

Parte bene giocando a un tocco e con una gran palla in verticale per Politano, poi si accende a sprazzi difettando un po’ in continuità ma risale la corrente. La sua verticalizzazione per Lozano sul gol del 2-1 è un colpo di genio di altissima scuola, una vera e propria invenzione.

6.5 LOBOTKA

Playmaker di costruzione si sacrifica in copertura inseguendo Sanabria fino ai limiti dell’area. Un suo destro dal limite si perde fuori non di molto. Cala alla distanza ma la sua prova è senz’altro positiva perché ha qualità nelle giocate palla a terra e si batte anche in fase di non possesso.

6.5 ELMAS

Gioca da mezzala sinistra e ha il compito di lanciarsi in profondità per colpire e sono sue le prime occasioni pericolose: annullato la sua rete in girata da centro area, superba poi la respinta di Perin su un altro suo tentativo. Tende a portare un po’ troppo palla ma si vede che ha qualità nelle giocate. Fonte: Il Mattino