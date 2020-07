Il Mattino vota l’attacco: Ciro fa 124 e gioisce, il resto invece…

Ecco i voti de Il Mattino all’attacco azzurro. Mertens trova il goal su assist di Insigne, dopo una delle solite combinazioni tra i due folletti azzurri, ma per il resto si muove sempre alla ricerca della porta avversaria. Il capitano, assist a parte, cerca a più riprese il destro a giro ma ieri non era giornata. Politano invece ha svolto molto lavoro di copertura ma è parso poco brillante in avanti.

6 POLITANO

Sua la prima palla gol, con il destro prova il tiro sul primo palo e trova la respinta di Perin. Nella ripresa un suo tiro-cross si adagia sulla traversa, piuttosto vivace anche se non sempre concreto. Cresce nel lavoro sulla fascia in fase di non possesso, compito essenziale nel 4-3-3 di Gatttuso.

6.5 MERTENS

Dries prende le misure. Prova la conclusione sul primo palo dove trova Perin attento nella respinta. Insidiosissimo il suo diagonale respinto in tuffo dal portiere del Genoa. Preciso nell’angolo il destro che fa secco Perin, il gol numero 124 in maglia azzurra che dedica a Callejon, regala poi l’angolo dal quale nasce l’1-1 del Genoa.

6 INSIGNE

Il capitano è preso in consegna da Biraschi che cerca subito di toglierli campo e spazio per le sue iniziative. Negli ultimi venti metri non riesce ad accendersi e non si vedono le sue giocate decisive, una prestazione priva di guizzi ma come al solito di sacrificio ed attenzione tattica, si perde alta una sua punizione dal limite. Fonte: Il Mattino