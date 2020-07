Il Mattino vota la difesa: Un solo insufficiente tra gli azzurri

Ecco i voti de Il Mattino per la difesa azzurra. Unico giocatore sotto la sufficienza Maksimovic, reo di aver perso la marcatura di Goldaniga sul corner che ha portato al momentaneo pareggio del Grifone.

6 MERET

Subito provvidenziale con un’uscita bassa, imposta con i piedi cercando spesso Lobotka. Da un disimpegno in uscita gestito male però arriva poi il calcio d’angolo del gol di Goldaniga. Decisivo nella parata sul tiro di Cassata, deviazione che fa stampare il pallone sul palo. Grande intervento per bloccare Pandev che però era in fuorigioco.

6 HYSAJ

Diligente e attento come sempre. Stringe anche lui in marcatura su Pinamonti quando serve, presidia la sua zona dove si affaccia Barreca nella spinta ed è preciso nel giro palla. Nella ripresa si alza un pò e prova il destro che si perde fuori, bravo a tenere la posizione anche quando viene puntato dal suo lato da Falque.

5.5 MAKSIMOVIC

Ingenuità in area di rigore in avvio di partita compensata da chiusure di testa spesso decisive, provvidenziale la sua chiusura su Sanabria per rimediare all’errore precedente di Manolas. Di testa spesso libera ma sul gol di Goldaniga si fa sorprendere nello stacco e anche qualche incertezza di più rispetto al solito.

6 MANOLAS

Attento su Pinamonti, svetta spesso nel gioco aereo, perde però una palla pericolosa ai limiti dell’area lasciando un’iniziativa pericolosa a Sanabria. Quando occorre ci mette il mestiere per liberare le situazioni di potenziale pericolo, anche il difensore greco però rispetto al solito concede qualcosa in più agli avversari.

6 MARIO RUI

Esibisce subito un cross radente basso di sinistro per Mertens, una delle sue specialità. Palleggia con Insigne commettendo a volte qualche errore di misura negli appoggi e con il suo sinistro morbido chiama a un grande intervento Perin sotto la traversa. Regge fino alla fine. Fonte: Il Mattino