In questi giorni il Napoli attende la risposta del bomber del Lille Victor Osimhen, giorni importanti se non decisivi. Ecco quanto riportato dal collega di calciomercato.it. “Aggiornamento @victorosimhen9: “Voglio esser sicuro al 100%”, questa la frase che ripete ai suoi agenti. Nessun NO @sscnapoli, tutto fatto con l’entourage, tutto fatto con il Lille (offerta accettata tra i 60 ed i 70 milioni). Non c’è dead line, ma attesa non sarà infinita”.

La Redazione