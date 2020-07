Liga: Rimonta siviglista nella ripresa al San Mamés

Ore 19:30

Eibar-Leganés 0-0

Mallorca-Levante 2-0 Cucho (M) 40′, Kubo (M) 84′

Ore 22:00

Atlhetic Bilbao-Siviglia 1-2 Capa (A) 29′, Banega (S) 70′, Munir (S) 74′

Eibar-Leganés. La prima occasione arriva al 13′ col missile di Pedro Leon largo di pochissimo, al 26′ Rubial Garcia calcia a giro dai 20 metri trovando però Dmitrovic pronto a respingere in angolo. Nel finale di tempo nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il punteggio così al duplice fischio si va a riposo a reti inviolate. Nella seconda frazione Kike controlla la sfera in area e calcia a lato non di molto. Al 75′ Bustinza svetta più in alto di tutti e di testa manca lo specchio id un soffio. Nel finale il match non si sblocca così al triplice fischio la contesa si chiude 0-0.

Mallorca-Levante. Primo brivido dopo appena 3 minuti col colpo di testa di Cucho largo di un soffio, al 14′ Daniel Rodriguez calcia a botta sicura mancando il bersaglio di un niente. Al 30′ Kubo si coordina dai 20 metri e conclude verso il sette ma Abarisketa si dimostra provvidenziale. Nel finale di tempo Cucho sbolcca il punteggio di testa sfruttando il cross di Pozo chiudendo i primi 45 minuti sull’1-0 per il Mallorca. Nel secondo tempo Mayoral crossa per Roger che di testa cerca il pareggio ma Reina respinge, il forcing dei padroni id casa aumenta e all’84’ Kubo raddoppia le marcature con un facile tap-in dopo un batti e ribatti in area per il definitivo 2-0 che chiude la sfida.

Atlhetic Bilbao-Siviglia. Sin dalle prime battute entrambe le squadre faticano a rendersi pericolose, il match si sblocca al 29′ col missile sotto al sette di Ander Capa per l’1-0 del Bilbao. Nel finale di tempo Muniain controlla la sfera e calcia cercando l’angolino mancando lo specchio di pochissimo così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa gli ospiti alzano il ritmo e al 70′ l’ex Inter Banega dal limite direttamente su calcio di punizione pareggia i conti. Passano 4 minuti e Munir firma il sorpasso andaluso con un preciso colpo di testa sul cross di uno scatenato Banega. Nel finale non arriva il pareggio del Bilbao così al triplice fischio il Siviglia aggancia Simeone.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Real Madrid 77-Barcellona 76-Atletico Madrid 63-Siviglia 63-Villarreal 57-Getafe 53-Real Sociedad 51-Valencia 50-Athletic Bilbao 48-Granada 47-Osasuna 45-Levante 43-Betis 41-Valladolid 39-Eibar 36-Celta Vigo 36-Alavés 35-Mallorca 32-Leganés 29-Espanyol 24

A cura di Emilio Quintieri