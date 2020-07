La moviola – Mani di Manolas visto dal VAR, regolare il gol di Lozano

Ancora una buona prova per l’internazionale Mariani, non dispiace come tiene la partita, non difficilissima e mai cattiva ad essere onesti. E’ molto bravo il VAR (Calvarese, prove generali per il nuovo ruolo di VAR PRO dal prossimo anno, a meno che…) nel cogliere il tocco di mano di Manolas sul gol di Elmas, un guizzo che toglie parecchie castagne dal fuoco sulla valutazione dell’offside del macedone. Chiude la partita con un solo giocatore ammonito e appena 19 falli fischiati.

CHE COLPO!

Su un pallone che Fabian Ruiz riesce a tenere in campo,. senza che lo stesso esca sul fondo, al momento del tiro di Manolas a centro area, Elmas è in fuorigioco, oltre tutti i difensori del Genoa. Il pallone, però, carambola sulla pancia di Schöne prima di arrivare al centrocampista del Napoli, una dinamica strana, sarebbe stato complicato stabilire se quella fosse stata una giocata o meno. Calvarese al VAR, però, fra i vari controlli, scova questo tocco con il dorso della man0 sinistra larga, a quel punto nessun dubbio: gol da annullare.

IN GIOCO E NO

E’ regolare la rete segnata da Lozano: al momento del lancio di Fabian Ruiz, ci sono sicuramente tre giocatori a tenerlo in gioco, Masiello (ultimo), Zapata e Biraschi. Nel finale, occasione capitata sui piedi di Pandev, sventata da Meret: in realtà il macedone è partito in netto fuorigioco.

Fonte: CdS