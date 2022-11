Marchetti: “Lozano deve restare. Le difficoltà che ha avuto sono normali”

Luca Marchetti, giornalista, è intervenuto su radio marte, ecco le sue parole: ”Il Napoli deve tenere Lozano. Sono tanti i calciatori che hanno difficoltà il primo anno nel nostro campionato, bisogna avere pazienza. Anche perché non credo che Gattuso vada in difficoltà visto la panchina che si ritrova. Per essere prudenti, possiamo dire che su Osimhen c’è soprattutto il Napoli. Giuntoli è stato molto attento ieri nel pregara a non sbilanciarsi ma è evidente che è una trattativa che il Napoli spera di concludere quanto prima. Se il Napoli dovesse cedere Koulibaly, anche se non sono arrivate ancora offerte soddisfacenti, Giuntoli potrebbe optare per Gabriel del Lille oppure Pezzella della Fiorentina”

Factory della Comunicazione