I voti degli azzurri: per Fabian è pura classe, Elmas e Lobotka “piccoli” geni che crescono

Gli azzurri rispondono al Milan e si riportano avanti alla vigilia dello scontro diretto di domenica sera al San Paolo. Squadra concreta anche se non brillante come contro la Roma nella costruzione delle palle gol e che concede qualche occasione di troppo agli avversari. Ma il Napoli vince con i guizzi di Mertens e Lozano, il belga bomber di tutti i tempi degli azzurri e il messicano che comincia a far vedere in questo finale di stagione le sue qualità. Buone indicazioni dal centrocampo, Fabian Ruiz è garanzia, buone risposte di Lobotka e Elmas. Incerti i due difensori centrali in maniera particolare Maksimovic ma anche Manolas non è impeccabile

6 MERET

6 HYSAJ

5.5 MAKSIMOVIC

6 MANOLAS

6 MARIO RUI

6.5 FABIAN RUIZ

6.5 LOBOTKA

6.5 ELMAS

6 POLITANO

6.5 MERTENS

6 INSIGNE

6 MILIK

7 LOZANO

sv ZIELINSKI

sv YOUNES

sv ALLAN

6,5 GATTUSO