Eranio: “Sapevo che Gattuso avrebbe rilanciato il Napoli Ancelotti”

Stefano Eranio, ex calciatore, é intervenuto su radio marte, ecco le sue parole ”Mi aspettavo che Gattuso rilanciasse il Napoli dopo la parentesi Ancelotti. È intervenuto con efficacia sulla questione tecnica/tattica, ripristinando in parte lo spartito di #Sarri, e poi ha lavorato sull’autostima e sulla testa dei calciatori. Anche Pioli sta lavorando molto bene, già da diverso tempo. Dispiace che sia messo sempre in discussione anche perché questo non aiuta nè l’allenatore nè il gruppo a lavorare in serenità. Io continuerei con Pioli”