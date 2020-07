Elmas a tutto campo, ottima prestazione per il macedone

A proposito di chi gioca e chi è fresco, c’è Elmas. Lo stadio Ferraris di Genova gli porta fortuna. Il primo gol in serie A e con la maglia del Napoli lo aveva segnato lo scorso 3 febbraio contro la Sampdoria. E se solo non ci fosse stata la chiamata del Var, Elmas avrebbe anche concesso il bis contro il Genoa. Suo il guizzo che poteva valere il vantaggio azzurro, ma un tocco di mano di Manolas – ravvisato solo dopo un’attenta analisi alla moviola – ha fatto sfumare la gioia. Ma non la prestazione. Perché quella di Elmas è stata una prova di sostanza, a tutto campo. Prima ancora del Var, infatti, ci aveva pensato Perin a negargli la gioia del gol andando a deviare in calcio d’angolo una bellissima girata volante in area. Un’altra mano (questa volta regolare) a mettersi tra Elmas e la sua seconda gioia stagionale.

Fonte: Il Mattino.