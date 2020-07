Cristiano Giuntoli: “Osimhen? Siamo tra le interessate. Per 5 rinnovi siamo in dirittura d’arrivo”

Il d.s. del Napoli Cristiano Giuntoli ai microfoni di Sky, prima della sfida con il Genoa, ha fatto il punto della situazione sul mercato del club azzurro in entrata, in uscita e sui rinnovi. “Osimhen? In questo momento non abbiamo l’accordo con il giocatore e anche con il Lille, però siamo tra le pretendenti, quindi ci siamo. Su Milik lui non ha rinnovato il contratto. Juventus e Milan? Non sono sorpreso che siano interessate ad Arek, visto il suo valore. Per quanto riguarda i rinnovi, sono in dirittura d’arrivo quelli di Zielinski, Maksimovic, Mario Rui, Di Lorenzo ed Elmas, a breve gli annunci”.

La Redazione