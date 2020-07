Ci è andato vicino, anzi il gol c’era stato. Una mano individuata dal Var ha detto no. Ma la prestazione non ha risentito della mancanza della rete. Elmas si è fatto sentire a tutto campo: con corsa, intensità e tecnica, il mix che fin da subito gli è stato utile per rubare l’occhio di Gattuso. Ringhio ci ha dato fiducia e anche ieri a Genova le aspettative sono state mantenute, al netto di un finale di gara in calando anche per via del fisiologico incalzare della stanchezza.

Fonte: Il Mattino.