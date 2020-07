Contenzioso club/Sky: per ADL si può anche staccare la spina

C’è in atto un contenzioso tra i club di serie A e Sky per la rata non pagata dalla Tv. Oggi, come si legge su La Gazzetta dello Sport, dovrebbe decidersi che sarà l’assemblea dei vari club a stabilire cosa fare in merito, per poi nella riunione di lunedì prossimo, formalizzare la decisione definitiva. Non si sa ancora se si opterà per la linea dura o si proverà con l’arte della diplomazia. Sky infatti è colpevole di non aver saldato l’ultima rata della stagione 2019/2020 ed è stata condannata al risarcimento anche dal Tribunale Civile di Milano ed ha 40 giorni di tempo per pagare o, al contrario, iniziare una battaglia legale. In tal caso alcuni presidenti – come per esempio De Laurentiis – spingerebbero per una soluzione drastica, ovvero quella di staccare il segnale con la nota pay tv e non far trasmettere più le partite di Serie A su Sky.