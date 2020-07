Ciaschini,ex MIlan: “Contratto di Gattuso? Deve rinnovarlo assolutamente”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex allenatore in seconda al Milan:

“Rino è arrivato al momento opportuno, il Napoli era in difficoltà ed ha portato la giusta mentalità e determinazione. È genuino, sincero, è chiaro e da questa chiarezza il Napoli ne ha tratto vantaggi. Ancelotti? L’avventura di Carlo al Napoli ha sorpreso tutti, anche me. Forse è arrivato nel momento meno adatto sia per lui che per la situazione che si era creata. Il Napoli aveva bisogno di un allenatore da campo, determinato, Carlo è abituato a giocatori di un certo livello e squadre che hanno una cultura calcistica di primissimi posti. Il Napoli aveva già nel suo DNA una squadra molto competitiva, aveva fatto bene anche l’anno precedente con campioni di altissimo livello. Quando è arrivato Rino avevano bisogno solo di un’idea semplice e precisa. Carlo non si è calato nel modo opportuno in un Napoli che probabilmente aveva bisogno di altro, venendo da un tipo di gioco e mentalità lontano da quello suo. Napoli-Milan? Il Milan è in un periodo ottimale, due vittorie contro le prime in classifica. Il Napoli ha mostrato un pragmatismo notevole, riuscendo a portare a casa il risultato attraverso il proprio gioco e la propria mentalità. In questo momento Ibra sta facendo la differenza. Contratto di Gattuso? Deve rinnovarlo assolutamente, è la persona giusta con cui proseguire”.