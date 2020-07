Cds e Mattino “giudicano” Gattuso: La mano di Ringhio è evidente

Ecco come Il Mattino e Il Corriere dello Sport hanno valutato l’operato di Gattuso. Entrambe le testate vanno oltre la sufficienza per Ringhio, condottiero azzurro e leader incontrastato della squadra.

6,5 GATTUSO (Mattino)

Non cambia molto rispetto alla partita con la Roma, due sostituzioni obbligate, quelle degli squalificati Koulibaly e Demme con Makismovic e Lobotka. La vera novità iniziale è Elmas e poi i cambi con Lozano decisivo. Si sente la sua voce, indicazioni agli azzurri su come proporre l’azione offensiva chiedendo di non portare palla e di fare continuo movimento per entrare in area.

Gattuso (CdS) 7 – Ci sono momenti di (grande) bellezza assoluta, con movimenti che conquistano. C’è palleggio, personalità e un’altra vittoria ancora, per farsene un’abitudine.