Il CdS vota il centrocampo: Elmas e Fabian brillano, bene anche Lobotka

Ecco i voti de Il Corriere dello Sport sul centrocampo partenopeo. Tutti oltre la sufficienza con Elmas e Fabian decisamente tra i migliori in campo. Il macedone sfiora l’eurogoal in rovesciata, trovando però la pronta risposta di Perin in tuffo. Mentre lo spagnolo giganteggia a Marassi dimostrando id aver superato il periodo di appannamento. Lobotka invece non fa rimpiangere Demme, anche lui sfiora la rete con un esterno destro da fuori a lato di un soffio.

Fabian Ruiz 7 – Sta nel centro di una partita che sente e che vive, a testa alta, perché non sa proprio abbassarla. Viene meno nella rifinitura ma poi, lectio magistralis, spedisce Lozano sulla luna.

Lobotka 6,5 – Se Demme s’è messo in tv a seguire la partita, ne sarà uscito un po’ preoccupato: c’è più ritmo, più ampiezza, più respiro e pazienza se le «schermate» appaiono meno solide. Nella ripresa, somigilia più a Demme, ma si vede che non gli piace.

Elmas 7 – Un un quarto d’ora, ne sfiora due e ne segna uno che il Var gli annulla. Per un tempo, sembra sceso da Marte, viaggia su altre dimensioni, e si vede che un giorno, mica poi così lontano, può diventare un gigante. Poi si sgonfia. Fonte: CdS