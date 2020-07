Valentini: “Serie A? Credo che la FIGC abbia fatto il massimo”

Antonello Valentini, ex direttore generale FIGC, è intervenuto su radio marte, ecco le sue parole: ”Il calo degli spettatori del calcio non mi meraviglia più di tanto. Siamo difronte ad un campionato anomalo, con orari quasi impossibili e poi le persone sono ancora scottate da quello che abbiamo vissuto per cui il calcio non è una priorità. Credo che la FIGC abbia fatto il massimo e adesso difficilmente si possono cambiare le carte in tavola. Il campionato poteva concludersi solo così, oppure finiva con tutte le conseguenze del caso. Credo che la Juventus vincerà lo scudetto anche se la prestazione di ieri lascia più di qualche perplessità su cui la dirigenza dovrà interrogarsi soprattutto in vista della sfida di ritorno di Champions con il Lione”