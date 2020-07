UFFICIALE – Flaminia Simonetti nuova calciatrice dell’Inter

Flaminia Simonetti è ufficialmente una nuova giocatrice dell’Inter. La centrocampista, classe 1997, arriva in prestito dalla AS Roma per una stagione.

Dopo aver trascorso le giovanili nella Roma Calcio Femminile, nel 2012 passa alla Res Roma, con cui rimane fino al 2016. Nell’estate successiva si trasferisce in Svizzera per un breve periodo, giocando con il Neunkirch, per poi rientrare alla Res Roma, dove resta fino al 2018, anno in cui la AS Roma ne acquisisce il titolo sportivo. Nell’estate del 2019 va in prestito per una stagione all’Empoli.

Dal 2012 veste la maglia delle Nazionali giovanili.

A Flaminia va il benvenuto da tutta la famiglia nerazzurra e un grande in bocca al lupo per la stagione. #WelcomeFlaminia

Fonte: Inter.it