SKY, Nicola: “Prestazione convincente, ora continuità”

Davide Nicola. allenatore del Genoa, a fine gara interviene ai microfoni Sky: “Sono soddisfatto della prestazione, ho rivisto un Genoa aggressivo. Non mi sono divertito per la sconfitta, ma un secondo tempo ed una prestazione convincente mi fanno ben sperare. Ci manca la continuità, il tenere sempre baricentro alto e andarli a prendere alti. Contro una squadra in forma come il Napoli, comunque non abbiamo demeritato, adesso bisogna acquisire la consapevolezza che se si continua a giocare così, e con tutti gli sconti diretti che ci sono, possiamo giocarcela fino alla fine”