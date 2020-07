SKY – Mertens: “Dedica a Callejon? Non esageriamo, però…”

Ha aperto le marcature, Dries Mertens. IL gol è ormai una sua bella abitudine. Al termine della gara, l’attaccante azzurro interviene ai microfoni Sky: “Stiamo lavorando bene e si vede in campo. Anche il fatto di aver recuperato tutti ci aiuta. Ho esultato così perchè tengo a Callejon, Mi dispiacerà vederlo andar via, non è una dedica a lui, non esageriamo, però, alcune decisione, come la sua vanno rimarcate. Un ragazzo che poteva andare al mare ed invece decide di rimanere qua, perchè non vuole lasciarci soli e vuole continuare a fare il meglio per una squadra che tiene”