Manolas, difensore del Napoli, al termine della gara contro il Genoa, interviene giusto per una battuta sai microfoni Sky: “Non è facile per nessuno giocare contro il Napoli. Abbiamo equilibrio, creiamo occasioni, non subiamo moltissimo e teniamo bene il campo. Per noi sarà dura contro il Barcellona, ma lo sarà anche per il Barcellona. Però, adesso è troppo presto per parlarne…”