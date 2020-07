SKY, Gattuso: “Troppe pause, bisogna creare una mentalità vincente”

Il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, al termine della gara di Marassi interviene ai microfoni Sky per commentare la vittoria degli azzurri. Fa riferimento anche alla “dedica” di Mertens a Callejon: “Callejon non poteva chiudere in maniera diversa, sette anni splendidi, un professionista a 360 gradi. Sono soddisfatto della gara di oggi, primo tempo dominato, ma con solo un gol, in questo dobbiamo migliorare, altrimenti può succedere come con l’Atalanta. Non credo che i miei ragazzi si divertano, penso che si stanchino, a volte non accettano le critiche, stesso in campo. Vedo ancora troppe pause, le abbiamo notate sia io che il mio staff, l’obiettivo ora è creare una mentalità vincente. Non avere alti e bassi, dobbiamo essere squadra per 95 minuti. Questa non è una squadra che può stare a 15 punti dall’ Atalanta. Trovare un attaccante più forte di Milik è difficile ed occorrono anche tanti soldi, ma noi sappiamo anche che quando un giocatore ritiene che il suo ciclo sia finito è difficile trattenerlo…”