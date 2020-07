Ritorno tra i convocati per Ospina ed Allan, possibilità di vederli dal 1′

Tra i convocati tornano Ospina e Allan. Il portiere colombiano, che si infortunò alla testa a Bergamo saltando poi il match con la Roma, ieri ha svolto per intero l’allenamento di rifinitura a Castel Volturno ed è poi partito con la squadra in aereo per il ritiro a Genova. Il centrocampista brasiliano costretto a fermarsi per un affaticamento muscolare alla vigilia della sfida contro la Spal è tornato in panchina domenica sera con i giallorossi e anche lui potrebbe giocare stasera uno spezzone di partita. Fonte: Il Mattino.