Osito Okolo: “Osimhen? Niente Premier League, sono solo bugie”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio, arrivano importanti aggiornamenti sulla punta del Lille. Attraverso le parole di Osito Okolo attraverso Diego De Luca. “Le voci su Osimhen? Sono tutte bugie, non c’entra assolutamente nulla la Premier League, anche perchè non ci sono stati contatti. Lui sta facendo una valutazione personale e professionale, per la sua carriera. Oggi ci sarà un meeting con Victor e non è da escludere che si possa dare novità in merito”.

La Redazione