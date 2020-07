Osimhen, ora il Napoli trema. C’è la Premier nei pensieri del nigeriano

Se, come detto, quella tra il Napoli e Osimhen fosse una relazione d’amore e se questa fosse una pausa di riflessione, ci sarebbe da capire le ragioni. Ecco, solitamente in una relazione sentimentale se uno dei due innamorati – o presunti tali – si prende del tempo è perché magari ha il cuore (o la testa) rivolta altrove. Magari c’è qualche altro pretendente ha bussato alla porta e inizia a far vacillare quelle che prima sembravano delle fermissime certezze. Nel caso di Osimhen, infatti, qualcosa di è mosso. Perché i 18 gol realizzati in stagione con il Lilla hanno fatto accendere i riflettori sulle sue qualità, o comunque hanno alimentato vecchi amori che fino a oggi erano rimasti sopiti. Una dopo l’altra si sono fatte sentire le voci tentatrici delle sirene inglesi. E la Premier League, si sa, in questi anni rappresenta un po’ La Mecca del calcio europeo: per visibilità e ovviamente per ricchezza. Un contratto lì può fruttare anche il doppio rispetto a quello che ti possono dare in serie A. E allora quell’attrazione per Napoli che fino a ieri sembrava bollente, è diventato un tiepido interesse, che però resta, non è certo svanita nel nulla. Anche sull’agendina di Marotta il nome di Osimhen era scritto in grassetto, ma in casa Inter la priorità al momento è cedere, magari Lautaro, fare cassa e poi dopo pensare alle entrate. Per ora si cercano solo occasioni, nulla di così costoso come invece potrebbe rivelarsi l’operazione per portare a Milano l’attaccante nigeriano.Fonte: Il Mattino