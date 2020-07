Osimhen/Napoli: al momento trattasi di pausa di riflessione

Se quella tra il Napoli e Victor Osimhen fosse una relazione sentimentale, attualmente staremmo vivendo la classica pausa di riflessione. Perché dopo che i due si sono visti e si sono chiaramente piaciuti, l’attaccante nigeriano si è preso del tempo per capire cosa ne sarà di loro. Una settimana fa a Napoli non si parlava d’altro. Quando arriva Osimhen, dove sta Osimhen, cosa fa Osimhen? Era la domanda ricorrente da parte di tutti: tifosi, addetti ai lavori e anche qualche semplice curioso di sapere chi fosse quel ragazzone arrivato dalla Francia con il ciuffone platinato. Poco più di 48 ore a Napoli per rendersi contro del panorama da cartolina, delle idee di Gattuso e delle proposte di De Laurentiis. Poi il volo di ritorno in Francia dove Victor si è ritirato per riflettere.

