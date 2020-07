Onofri: “Osimhen è forte e consentirebbe un cambio modulo con Mertens”

Claudio Onofri, ex allenatore, è intervenuto su radio marte, ecco le sue parole: “Osimhen è forte e potrebbe consentire anche un cambio modulo con Mertens dietro le sue spalle. Non so perché l’attaccante del Lille abbia dei dubbi, però è un calciatore che andrebbe a completare il reparto offensivo. Il Genoa stava andando bene prima dello stop del campionato, aveva ritrovato spirito e unità d’intenti. Alla ripresa invece non si è ritrovato per cui se dovessi fare un pronostico direi Napoli ma la vittoria del Lecce mette pressione al Genoa”