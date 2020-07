Nicita: “Credo che ci siano ampie possibilità che Lozano resti”

Maurizio Nicita, giornalista, è intervenuto su radio marte, ecco le sue parole: ”I numeri parlano di una squadra che prima di dicembre si era smarrita e faticava a ritrovarsi. Adesso il Napoli è una squadra che dal punto di vista fisico e mentale è sempre sul pezzo, a prescindere da come si mette il risultato della gara. Potrebbe esserci un nuovo caso Pepe anche se in questo caso i procuratori di Osimhen spingono per venire a Napoli ed è il calciatore a chiedere tempo.

I presupposti c’erano e ci sono tutti ma se il calciatore non è convinto viene meno tutto. Aspettiamo… Credo che ci siano ampie possibilità che Lozano resti a Napoli perché più che incedibile, alle attuali condizioni economiche, è invendibile. Queste ultime giornate possono cambiare scenari che apparivano consolidati”