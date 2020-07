Napoli-Osimhen, c’è l’accordo. Manca un dettaglio prima del sì

Il Napoli e Osimhen, mai come in questo momento, sono vicini al sì definitivo. Al giocatore nigeriano andranno 3 milioni d’ingaggio, per i prossimi 5 anni. Risolti tra le parti anche la questione dei bonus e i diritti d’immagine con la punta del Lille. La società transalpina si accontenterà di 50 milioni, scendendo di prezzo. Cosa manca alla fumata bianca? La stretta di mano tra i due presidenti, ma che dovrebbe arrivare in questa settimana. Il tutto va a contrasto con alcune opinioni di forti interessi dalla Premier League per Osimhen, ma l’affare procede liscio.

Fonte: Cronache di Napoli