Per arrivare ad Arek Milik la Juventus propone diverse contropartite, tra le quali c’è ne è una che piace al Napoli. Secondo Tuttosport, gli azzurri aprirebbero la discussione per Federico Bernardeschi, esterno d’attacco che vuole Gattuso. Il Napoli per il polacco chiede 40-50 milioni, e l’inserimento nella trattativa dell’ ex Fiorentina abbasserebbe di molto la cifra. Al Napoli Bernardeschi ritroverebbe la fiducia dopo un anno negativo in bianconero.