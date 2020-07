Martina:”Donnarumma e Meret saranno i portieri del futuro della Nazionale”

Silvano Martina, ex calciatore e procuratore di Gigi Buffon, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli: “Meret e Perin sono due portieri importanti. Una volta parlai con Gigi di Meret e lui mi disse che potrebbe diventare uno dei migliori portieri in Italia. Non dobbiamo dimenticarci di Gigio Donnarumma. È un campione fisicamente, è immenso. Il tempo dirà tutto. Donnarumma e Meret saranno i portieri del futuro della Nazionale italiana. Penso che siano i due ragazzi più promettenti del calcio italiano al momento. Perin invece è una sicurezza. La scuola portieri italiana è sempre una delle migliori del mondo. Io ho visto Meret con la primavera dell’Udinese tempo fa e mi impressionò il suo modo di stare in porta. Buffon? Deve fare l’allenatore secondo me. Capisce di calcio e ha un’esperienza tale da poter gestire qualunque spogliatoio. Allenatore della Juve? Per me lo potrebbe fare. La differenza tra lui e gli altri portieri è che lui semplifica tutto, è un dono di natura che ha”.