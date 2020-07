RIVIVI il LIVE SERIE A – Genoa-Napoli 1-2: Gli azzurri sbancano Marassi

Premere f5 per gli aggiornamenti

90’+5′ – Triplice fischio a Marassi: Genoa-Napoli 1-2.

90′ – Quattro minuti di recupero.

88′ – Pandev si presenta in area e calcia ma Meret in uscita ferma provvidenzialmente l’ex azzurro. L’arbitro Mariani però ferma il gioco per l’offside del macedone.

87′ – Ultimo cambio per il Napoli: Entra Allan ed esce Fabian Ruiz.

82′ – Altro doppio cambio per il Napoli: Entrano Zielinski e Younes ed escono Elmas e Insigne.

82′ – Doppio cambio per il Napoli: Entrano Favilli e Ghiglione ed escono Biraschi e Favilli.

77′ – Pandev dalla sinistra cerca Pinamonti in area ma Manolas anticipa il 99 rossoblu.

75′ – Il Grifone prova a reagire alzano il ritmo, ma la difesa azzurra concede poco.

71′ – Ammonito Goldaniga per un intervento di Lozano.

70′ – Doppio cambio per il Genoa: Entrano Iago Falque e Pandev ed escono Cassata e Sanabria.

69′ – OCCASIONE NAPOLI – Mario Rui lascia partire una sassata dai 25 metri con Perin che respinge in volo.

66′ – GOOOOOOOOOL – El Chucky Lozano riporta i partenopei in vantaggio, il messicano scatta sul filo del fuorigioco e appena dentro l’area e col mancino batte Perin.

64′ – Primo cambio per il Genoa: Entra Lerager ed esce Behrami.

64′ – Doppio cambio per il Napoli: Entrano Milik e Lozano ed escono Politano e Mertens.

63′ – OCCASIONE NAPOLI – Hysaj carica il destro e incrocia mandando la sfera a lato di poco.

60′ – Elmas strozza la conclusione dai 20 metri a seguito di un’azione corale degli azzurri.

57′ – TRAVERSA NAPOLI – Politano dalla sinistra lascia partire un tiro-cross molto insidioso col mancino che termina contro la parte alta della traversa.

55′ – Sanabria cerca il goal da fuori area con un diagonale largo non di molto.

52′ – I rossoblu alzano il baricentro alla ricerca del vantaggio, mentre gli azzurri sembrano aver subito il colpo.

49′ – PAREGGIO GENOANO – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Goldaniga di testa anticipa Maksimovic battendo Meret.

47′ – Politano cerca gloria personale ma la sua conclusione è centrale.

46′ – Inizia la ripresa.

45’+3′ – Duplice fischio a Marassi: Genoa-Napoli 0-1.

45’+1′ – GOOOOOOOOOL – Mertens sblocca il punteggio, il belga riceve da Insigne e leggermente fuori area lascia partire un destro a giro imparabile.

45′ – Tre minuti di recupero.

42′ – OCCASIONE NAPOLI – Sugli sviluppi di un corner la sfera arriva al limite dove Lobotka lascia partire una rasoiata con l’esterno del destro, ma la sfera esce di pochissimo.

39′ – Sanabria ruba palla a Manolas sulla trequarti ed entra in area ma Maksimovic in ripiegamento difensivo evita guai seri.

38′ – Insigne carica il destro e calcia a giro, ma la conclusione del capitano termina alta sopra la traversa.

36′ – PALO DEL GENOA – Sul tiro al volo di Cassata dall’interno dell’area leggermente decentrato Meret in tuffo respinge contro il legno.

31′ – OCCASIONE NAPOLI – Politano trova Mertens che incrocia col destro ma Perin anche in questa circostanza sventa la minaccia concedendo un calcio d’angolo.

30′ – Gli azzurri amministrano il possesso palla alla ricerca del vantaggio.

29′ – Riprende il gioco dopo la pausa.

27′ – COOLING BREAK

21′ – Elmas vede e serve Mertens al limite che calcia a giro, ma la conclusione del belga viene bloccata dall’estremo difensore gialloblu.

18′ – Insigne calcia direttamente su punizione superando la barriera ma Perin blocca la sfera.

16‘ – OCCASIONE NAPOLI – All’altezza del dischetto del rigore Elmas cerca la spettacolare rovesciata ma Perin in tuffo salva i suoi.

11′ – GOL ANNULLATO AL NAPOLI – Elmas sblocca il punteggio sfruttando un batti e ribatti in area incrocia col destro insaccando nell’angolino. L’arbitro Mariani però viene chiamato al monitor a bordo campo per valutare un tocco di mano di Manolas. Rete annullata.

6′ – OCCASIONE NAPOLI – Politano entra in area e calcia da posizione decentrata ma Perin respinge in corner.

3′ – Elmas prova a entrare in area ma Masiello ferma il centrocampista macedone.

1′ – Calcio d’inizio a Marassi.

Genoa – Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Sanabria, Pinamonti A disp. Ichazo, Marchetti, Ankersen, Destro, Falque, Favilli, Gaglione, Jagiello, Leragher, Pandev, Rovella, Soumaoro All. Nicola

Napoli – Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne A disp. Ospina; Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Ghoulam, Allan, Zielinski, Younes, Callejon, Lozano, Milik All. Gattuso

Arbitro: Mariani; Ass1: Baccini; Ass2: Santoro; IV: Piccinini; VAR: Calvarese; AVAR: Paganessi

19,01 – Cristiano Giuntoli a Sky: “La motivazioni? Devono essere sempre alte, per essere grandi per avere carattere e personalità in vista del futuro. Su Osimhen dico che non c’è accordo con lui e il Lille. Milik? Stiamo seguendo il nigeriano, poi sulla Juventus non mi sorprenderebbe se andasse alla Juventus, visto il suo valore. Al momento il mercato siamo in una fase di stanca. Infine i rinnovi stiamo lavorando forte su Zielisnki, Maksimovic, Mario Rui, Di Lorenzo ed Elmas e contiamo di formalizzarli a breve”.

18,55 – Matteo Politano a Sky: “Sappiamo bene che oggi contro il Genoa, avrà bisogno di punti, perciò non sarà semplice. Noi dovremo fare la nostra gara per ottenere un buon risultato”.

17,33 – Secondo i colleghi di Sky il Genoa potrebbe schierare in attacco l’ex Napoli Pandev al fianco di Pinamonti. Per gli azzurri Elmas per Zielinski e Insigne dovrebbe spuntarla su Lozano in attacco.

Questa sera alle ore 19,30, allo stadio “Marassi”, si giocherà la sfida tra i padroni di casa del Genoa e il Napoli, sfida valevole per la trentunesima giornata. I rossoblu hanno bisogno di punti salvezza, confermando il buon pari di Udine. Gli azzurri invece cercano altri punti per chiudere al meglio la stagione. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

