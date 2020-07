LIVE SERIE A – Genoa-Napoli, Pandev in vantaggio per l’attacco dei rossoblu

17,33 – Secondo i colleghi di Sky il Genoa potrebbe schierare in attacco l’ex Napoli Pandev al fianco di Pinamonti. Per gli azzurri Elmas per Zielinski e Insigne dovrebbe spuntarla su Lozano in attacco.

Questa sera alle ore 19,30, allo stadio “Marassi”, si giocherà la sfida tra i padroni di casa del Genoa e il Napoli, sfida valevole per la trentunesima giornata. I rossoblu hanno bisogno di punti salvezza, confermando il buon pari di Udine. Gli azzurri invece cercano altri punti per chiudere al meglio la stagione. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

