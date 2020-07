[Grafico] Gattuso apre il laboratorio: la possibile formazione del mister a Genova

Le ultime sette partite, a cominciare da quella di stasera contro il Genoa, serviranno a Gattuso per poter valutare meglio tutti gli azzurri finora meno impiegati, anche se per grandi linee le scelte future sono state già fatte.

Tra quelli sotto osservazione c’è Lozano, l’attaccante messicano che si è messo in luce soprattutto nello spezzone di partita a Bergamo, dopo il gol realizzato a Verona di testa appena entrato: anche stasera partirà dalla panchina ma ci sarà spazio per lui durante la partita. Stesso discorso per il tedesco Younes che dovrebbe essere lanciato in campo nella ripresa nel tridente d’attacco e per il terzino algerino Ghoulam.

Tutti e tre in questo finale di stagione aumenteranno il minutaggio e avranno più chances.

Fonte: Il Mattino