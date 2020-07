Gennaro Gattuso: “Il Barcellona? Voglio che vinciate le ultime 8 partite”

Quest’oggi alle ore 19,30 allo stadio “Marassi” di Genova, i rossoblu di Nicola sfideranno il Napoli. Per gli azzurri un altro test di maturità dopo il successo di domenica contro i giallorossi. Ecco cos’ha detto ai suoi ragazzi mister Gattuso. “Il Barcellona? Non ci penso, perchè mancano ancora 8 partite, proviamo a vincerle tutte. Non so se ci arriviamo al match del Camp Nou. Dobbiamo dimostrare che dopo un’ottima prestazione contro la Roma, di solito non ci confermiamo. Con Il Genoa dovremo scendere in campo con la testa giusta, quindi pensiamo solo al campionato. Poi contro gli spagnoli ci penseremo a tempo debito”.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport