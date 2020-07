Gattuso vuole continuità di risultati fino al termine della stagione

Il lavoro di Ringhio è finalizzato proprio alla continuità di rendimento e di risultati per mettere insieme più punti possibili e tirare poi le somme il 2 agosto al termine del campionato. Il tecnico calabrese vuole sempre massima tensione agonistica in ogni appuntamento, la fame di vittorie sempre e comunque. La corsa Champions League è stata interrotta a Bergamo, l’Atalanta ha 15 punti di vantaggio, un distacco da considerare ormai incolmabile in sette partite. Ma la corsa al quinto posto è ancora viva e tutta da giocare ed è questo il traguardo per gli azzurri in campionato dopo avere comunque già raggiunto la certezza di partecipare alla prossima Europa League a gironi con la vittoria della coppa Italia all’Olimpico in finale contro la Juventus di Sarri.

Fonte: Il Mattino.