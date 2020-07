[Formazioni] Genoa/Napoli, un assenza in difesa per Nicola. Hysaj al posto di Di Lorenzo

Per il tecnico del Genoa Davide Nicola, non ci sono buone notizie dall’infermeria, vista l’assenza per infortunio di Romero, al suo posto giocherà Soumaoro. Per il resto recupera Criscito che andrà in panchina. Il resto della formazione vede in campo l’ex del Napoli Berhami, infine in attacco Sanabria e Pinamonti. Per gli azzurri alcuni cambi con: Manolas e Lobotka al posto degli squalificati Koulibaly e Demme. In attacco Politano e Mertens in luogo di Callejon e Milik. Mentre una maglia per tre a sinistra: Insigne-Younes o Lozano.

Fonte: Corriere dello Sport