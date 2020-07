ESCLUSIVA – A. Lazzaroni (sind. Dimaro-Folgrida): “Napoli-Abruzzo e Trentino? Al momento sono solo voci”

La stagione agonistica non è ancora terminata, visto il campionato e la sfida con il Barcellona, ma si pianifica il futuro con il ritiro. Quest’anno si andrà a Castel di Sangro, senza dimenticare anche Dimaro Folgarida. Per fare la giusta chiarezza, ilnapolionline.com ha intervistato il sindaco della zona del Trentino Andrea Lazzaroni.

In queste ore si è parlato che dall’anno prossimo il Napoli vada la prima parte in Abruzzo, la seconda in Trentino. Cosa ci puoi dire in merito? “Ti posso dire che al momento sono solo voci, nel senso che aspettiamo comunicazioni da parte del Napoli all’Apt Marketing, su questa situazione. Quest’anno per tutto ciò che sappiamo è chiaro che la società azzurra si è mossa diversamente, scegliendo un’altra Regione per andare in ritiro. Noi non potevamo per cause di forza maggiore accontentare il Napoli, perciò per quest’anno non potremo ospitare i partenopei e i suoi tifosi. Per i prossimi anni vedremo. Oggi ho letto di queste notizie, ma onestamente non so che risposta darti in merito”.

Per quanto riguarda la situazione di pandemia, com’è la situazione nel Trentino e a Dimaro-Folgarida? “Per quanto riguarda il Trentino, è molto positiva, buona anche da noi a Dimaro-Folgarida. Non sono stati mesi facili, visto che per molto tempo le attività si sono fermate, ma per fortuna ora stiamo tornando alla normalità. L’auspicio è che quest’estate si possa comunque avere tanta gente, con le giuste precauzioni”.

Infine a livello di turismo, come vi organizzerete, rispettando il protocollo in periodo di Covid-19? “Se la situazione dovesse restare così, senza di nuovo i picchi dei mesi scorsi, c’è la possibilità di poterci organizzare per il turismo. Ovviamente come hai detto tu, ci sarebbero i vari protocolli da rispettare, però già tornare alla normalità sarebbe un passo importante per tutto il Trentino e il settore turismo con il marketing. Dispiace non avere il Napoli, visto che ci stavamo organizzando, ma per quest’anno non sarà possibile”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

