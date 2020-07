D’Amico: “Io non venderei Allan, lo considero un giocatore importante”

Andrea D’Amico, procuratore, é intervenuto su radio marte, ecco le sue parole: “Osimhen probabilmente starà valutando altre offerte importanti, questi sono i rischi che si verificano quando non si chiudono subito le trattative. Credo che Gattuso abbia fatto un miracolo a prendere una squadra scollata a stagione in corso, portando a casa una Coppa Italia, a giocarsi un ottavo con il Barcellona. Merita il rinnovo a qualsiasi cifra. Io non venderei Allan, lo considero un giocatore importante per il centrocampo del Napoli anche se c’è un trascorso particolare con il brasiliano. Però se arriva un’offerta importante nessun calciatore è incedibile”