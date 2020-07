Chiariello:“Il Napoli deve dimostrare, con un altro turnover ragionato, di essere in forma”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Umberto Chiariello: “Il Napoli doveva reagire dopo l’Atalanta e l’ha fatto. Adesso andremo a Genova. Attenzione ad una partita che potrebbe essere insidiosa. Il Genoa ha bisogno di punti. Due i jolly da giocarsi: Spal e Lecce. La salvezza è nelle sue mani. Ha tutto per rimanere in Serie A. Il Napoli deve dimostrare, con un altro turnover ragionato, di essere in forma. È tutto da capire, specialmente le scelte di Gattuso, per il Napoli che verrà“.