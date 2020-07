Calemme: “Ecco i numeri del Napoli di Gattuso nelle ultime 16 gare”

Il giornalista di AS, Mirko Calemme, tramite il proprio profilo Twitter ha analizzato i numeri del Napoli di Gennaro Gattuso. Gli azzurri hanno sbancato la Genova rossoblu portandosi a 51 punti in classifica. Ecco cosa scrive Calemme: “Il Napoli di Gattuso nelle ultime 16 gare: 12 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte. Un titulo. Ovviamente, neanche questi numeri basteranno per non farlo definire inadeguato al prossimo passo falso”.

Inoltre: “Grazie alle reti di Mertens e Lozano, il Napoli di Gattuso vince in casa del Genoa portandosi al quinto posto. Nella ultime 16 sfide, gli azzurri ne hanno vinte 12”.