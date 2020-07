Il giornalista Carlo Alvino, tramite il proprio profilo Twitter, ha commentato la vittoria esterna dle Napoli sul campo del Genoa. Ecco il post: “Genoa-Napoli bella vittoria per dare continuità al lavoro di Gattuso e per la regolarità del campionato. In pieno stile Napoli. Lozano sembra aver superato il momento più difficile e si conferma una risorsa per compagni e tecnico”.