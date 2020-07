Allan e l’Inter: i nerazzurri potrebbero proporre un vecchio scambio

Allan è ai saluti, appare ormai evidente. E, stando a quanto riportato da Tuttosport, sarebbe finito nel mirino dell’Inter. Il brasiliano, dopo esser stato vicino al PSG per svariate volte, potrebbe continuare la sua carriera in Italia, ma lontano da Napoli. De Laurentiis registra l’interesse dell’Inter e chiede non meno di 35-40 milioni di euro. Da vedere, poi, se la società nerazzurra proporrà di nuovo lo scambio con Vecino, una carta tentata già in precedenza. In questo caso ovviamente l’operazione sarebbe molto più sostenibile, anche perché Allan non possiede di certo un ingaggio elevatissimo e quindi non dovrebbe rappresentare un problema per le casse dell’Inter.