A. Pedullà: “Osimhen? Nessun contrattempo, si tesse la tela per il sì con il Lille”

Durante la trasmissione di Sportitalia “Speciale calciomercato” Alfredo Pedullà aggiorna sulle strategie del Napoli in vista della prossima stagione. “In queste ore erano circolate voci dell’Inter pronte a cacciare 80 milioni, ma non è così, oppure di un giocatore pronto ad andare in Premier League. Il Napoli ha già l’accordo con il giocatore, ora serve trovare l’intesa con il Lille. Si tesse la tela per trovare l’accordo, non conta quando, ma che alla fine si faccia l’affare e quindi nulla di cui preoccuparsi”.

La Redazione