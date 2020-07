Ultim’ora – Napoli-Castel di Sangro, prossimi giorni conferenza stampa di presentazione del ritiro

Questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale della Regione Abruzzo per quanto riguarda l’accordo raggiunto tra il calcio Napoli e Castel di Sangro, come sede del ritiro estivo. Nei prossimi giorni la delegazione dell’Abruzzo si recherà in Campania per la firma definitiva sul contratto. Secondo anche il Presidente della Regione Marco Marsilio: “Dopo la firma tra le parti, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del ritiro, dal 2020 al 2025, il Napoli terrà aggiornati gli organi di stampa per la data”.

A cura di Alessandro Sacco